"Brugge is zo'n inspirerende plek" BEROEMD SCHRIJVERSKOPPEL NICCI FRENCH TE GAST BIJ DE REYGHERE BART HUYSENTRUYT

27 april 2018

02u57 0 Brugge Speelt de volgende thriller van het wereldberoemde schrijverskoppel Nicci French zich in Brugge af? "Deze stad is zo'n inspirerende plek", vinden de auteurs alvast. Voor een signeersessie liep boekhandel De Reyghere op de Markt aardig vol.

Alleen al in ons land verkocht het Britse auteursduo Nicci French zes miljoen boeken. Het echtpaar Nicci Gerrard en Sean French schrijft voornamelijk psychologische thrillers. Hun laatste worp is 'De dag van de doden', de achtste en laatste thriller met psychotherapeute Frieda Klein in de hoofdrol. "Vorig jaar hebben we hen uitgenodigd op de Boekenbeurs in Antwerpen", zegt Christine Van Steerteghem van Uitgeverij Ambo Anthos. "Ze waren ook al in Gent en nu zijn ze in West-Vlaanderen te gast. We hebben hen uitgelegd dat West-Vlamingen echte ondernemers zijn en dat vonden ze wel leuk. Ze signeren in Brugge, lopen langs in Kortrijk en gaan morgen (vandaag, red.) nog langs in Roeselare. Daarna vertrekken ze weer naar Londen."





Voor het sympathieke koppel was het niet de eerste keer in de Breydelstad. "We hebben hier wel eens eerder rondgewandeld als gewone toeristen", lacht Nicci Gerrard. "We logeren in Kortrijk, maar hebben hier wel een hapje gegeten in Brasserie Raymond (op de Eiermarkt, red.), waar we ook de vorige keer zijn geweest. Brugge is zo'n inspirerende plek. Het is een toeristische topper met zijn monumentale gebouwen." Boekhandel De Reyghere was vereerd met de komst van Nicci French. "Hun boeken gaan hier erg vlot over de toonbank", zegt Thomas Barbier. "Meer zelfs: hun populariteit neemt nog toe. Ze hebben een begenadigde pen."





Joviaal

Dat vinden uiteraard ook de fans, die gisteren massaal naar de boekhandel kwamen afgezakt. Op een bepaald moment stond de rij tot aan de inkomdeur. "Ik ben een grote fan", zegt Hawa Naessens uit Brugge. "Vooral de reeks met Frieda Klein spreekt tot de verbeelding. Het zevende boek ligt al een tijdje in de boekenkast en nu schaf ik ook de achtste thriller aan. Ik ben heel benieuwd, want dit is het laatste boek in de reeks. Daar ga ik snel aan beginnen." Over de ontmoeting met haar schrijvershelden had Hawa Naessens alleen maar lof. "Het zijn heel sympathieke en joviale mensen. Ik kon met hen zelfs even over Brugge praten."





Hetzelfde gevoel ook bij Georgina Denolf, nog zo'n Brugse adept van Nicci French. "Ik heb op een bepaald moment de hele Klein-reeks gekocht, omdat ik het geweldige boeken vind. Het zijn kwaliteitsthrillers die je echt meevoeren in het verhaal."