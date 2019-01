“Brexit of niet: wij zijn er klaar voor” Haven van Zeebrugge presenteert topcijfers Bart Huysentruyt

16 januari 2019

12u43 0 Brugge De haven van Zeebrugge betreurt dat de onzekerheid rond de Brexit opnieuw verlengd wordt, maar zegt dat ze er klaar voor is. Zo reageert gedelegeerd bestuurder Joachim Coens tijdens de voorstelling van de jaarcijfers op de ‘no’ maandag in het Britse parlement. De haven van Zeebrugge kende met 40,1 miljoen ton verhandelde goederen een sterk 2018.

De cijfers zijn alvast hoopgevend. Met het ronden van de kaap van 40 miljoen ton realiseert de haven van Zeebrugge een stijging van acht procent in vergelijking met 2017. Dat is vooral dankzij de opnieuw toegenomen cijfers voor rollende goederen: goed voor een stijging van 6,4 procent tot 16 miljoen ton.

“De stijging in de rollende goederen bevestigt alleen maar onze positie op dat vlak”, zegt CEO Joachim Coens. “Het is onder meer te danken door een toename op de Spaanse markt waar Santander en Bilbao belangrijk zijn, maar ook de trafiek met Ierland en zelfs Groot-Brittannië nam stevig toe. De heropleving van LNG is te danken aan het volume vanuit Qatar en het Russische Yamal-contract dat op kruissnelheid komt.”

De containertrafiek hield stand. Het aantal behandelde containers steeg met 5,2 procent, maar het volume daalde wel met een procent tot 15,2 miljoen ton. Ook stukgoed en vaste bulk kenden een daling. De wagenverhandeling blijft op het recordniveau van 2017, namelijk 2,8 miljoen wagens. “Toch is dat een sterk cijfer omdat de Britse markt voor wagens wat is gekrompen”, aldus Coens. Nog een status quo op recordniveau waren de cruises. Er meerden 143 cruises aan, evenveel als in 2017.

In 2019 zou de Brexit de belangrijkste uitdaging moeten zijn voor de haven van Zeebrugge. De Britse markt is ontzettend belangrijk voor Zeebrugge. Zowat de helft van de trafiek gebeurt met Groot-Brittannië. “Uiteraard volgen we het nieuws daarover nauwgezet op”, zegt CEO Joachim Coens. “Eén ding is na maandag duidelijk: op korte termijn zal er geen nieuw akkoord uit de bus komen. Dat maakt dat de onzekerheid verlengd wordt. Het is dus afwachten. Met een deal hadden we een zachte overgang van twee jaar, als we effectief naar een no-deal-scenario gaan dan is het op 1 april chaos. Hopelijk komt er alsnog iets uit de bus.”

Coens zegt wel dat de bedrijven stilaan klaar zijn voor de Britse uitstap uit de Europese Unie. Zo werkt de haven aan een digitaal platform om goederen vanuit het binnenland vlot naar Groot-Brittannië te krijgen. “We zien ook opportuniteiten”, aldus Coens. “Zeebrugge werkt voor een groot deel met niet-begeleide vracht, terwijl in bijvoorbeeld Calais een opstopping dreigt omdat alle chauffeurs door de douane zullen moeten.”

Toch dreigt ook in Zeebrugge een opstopping te ontstaan. De haven is bezig met onder meer Agentschap Wegen en Verkeer om te zien hoe ze het verkeer beter kunnen scheiden en zal ook werk maken van een parking waar vrachtwagens kunnen wachten.