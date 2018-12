“Blauwe plekken: ja, maar minder erge blessures dan bij voetbal” In Brugge gaan de MMA-leden kooivechter Conor McGregor achterna Bart Huysentruyt

10 december 2018

De successen van de Ierse cagefighter en tv-ster Conor McGregor inspireren tot in Brugge. Daar is de club Gorilla MMA aan een opmars bezig. “Vechten? Dit is een veel completere sport dan boksen”, zegt trainer en oprichter Bert Van Geystelen (35).



Iedereen herinnert zich ongetwijfeld de nu al legendarische kamp tussen de nooit verslagen wereldkampioen boksen Floyd Mayweather jr en kooivechter Conor McGregor in augustus 2017. De Ierse MMA-ster had nooit eerder aan een professionele bokswedstrijd deelgenomen en hield het uiteindelijk negen ronden vol. Hij streek er wel honderd miljoen dollar voor op. Het gevecht werd internationaal enorm gehypet en dat was te voelen tot in Brugge, waar de lokale Gorilla MMA-club haar ledenaantal zag toenemen. “We hebben nu een vaste kern van zo’n dertig leden”, zegt trainer en oprichter Bert Van Geystelen. De Bruggeling is zelf twee keer Belgisch kampioen geworden in de specifieke discipline. Hij startte de club zes jaar geleden. “MMA staat voor mixed martial arts, maar is vooral één van de meest complete gevechtssporten. Iedereen noemt het voor het gemak kooivechten, maar dat schept een foute perceptie. De kooi is er enkel uit veiligheid. Als we in een ring zouden kampen, dan lopen we het risico om eruit te vallen. Cagefighting speelt zich immers vooral op de grond af.”



Jan Van Basselaere (28) is een van de leden. Hij is personal trainer en heeft een eigen Health Institute. “In deze sport train je echt elke spier van je lichaam", zegt hij. “Het is bijzonder intensief. Als je niet goed voorbereid bent, dan kan je de kamp van twee keer vijf minuten niet aan. Die tijd klinkt misschien maar kort, maar geloof me: het zijn voor kampers de langste minuten van hun leven.”



Trainer Van Gheystelen knikt: “En toch kan iedereen, ook zonder enige ervaring, lid worden van de club. De groep ontvangt je met open armen. Er is niet zoiets als een beginnersniveau. Je komt gewoon meetrainen en zal gaandeweg je niveau kunnen opkrikken. Vooraleer je echt een kooigevecht doet, moet je toch al een paar jaar op de teller hebben staan. Een uitmuntende conditie is één ding, maar cagefighten is vooral een sport die zich tussen je oren afspeelt. Het is van alle gevechtssporten de meest tactische.”



Wie schrik heeft van een blauwe plek of een kneuzing moet er niet aan beginnen, maar...: “Ik ben ervan overtuigd dat deze sport veiliger is voor je lichaam dan bijvoorbeeld voetbal, waar er veel zwaardere blessures zijn.”



Onder de leden zitten boekhouders, dakwerkers en studenten. “Ons publiek is heel divers. Die mensen hebben maar één doel: zich eens goed kunnen uitleven en genieten van hun sport.”