"Bierfestival is het aanschuiven waard" 20.000 BEZOEKERS ONTDEKKEN BESTE BRUGSE BROUWERIJEN BART HUYSENTRUYT

05 februari 2018

02u35 0 Brugge Voor een glaasje bier moest je dit weekend in Brugge zijn. Bijna 20.000 bezoekers schoven aan voor een biertje in de Halletoren, op de Markt of op de Burg. Op zaterdag stond de rij zelfs tot op het Simon Stevinplein. Brugse brouwerijen deden gouden zaken. "De export van ons bier gaat hard", klinkt het bij Bryggja.

De opening op zaterdag om 12 uur verliep een klein beetje chaotisch, zoals verwacht. Honderden mensen stonden aan te schuiven om binnen te kunnen in de Halletoren. De rij bereikte op het hoogtepunt zelfs het Simon Stevinplein. Opvallend veel toeristen ook, want het Bierfestival trekt vooral op zaterdag een bijzonder internationaal publiek. "We zijn zowat het grootste bierfestival in Europa", zegt Marc Vandepitte van de Brugse Autonome Proevers (BAB). "Veel Britten, maar ook Amerikanen en bezoekers uit de buurlanden stippen ons festival aan. Een Amerikaanse tv-ploeg kwam zelfs een reportage maken. Dat zegt toch veel."





Alle records vlogen aan diggelen. De historische kaap van 100.000 consumpties en 20.000 bezoekers werd zondag in de loop van de dag gerond. Veel brouwerijen hadden alleen al op zaterdag een grotere omzet dan het volledige weekend vorig jaar. "Het belangrijkste: er waren opnieuw geen incidenten, één en al vriendschap", stipt Vandepitte aan. Gisterennamiddag waren alle nieuwe glazen gevuld. Er moest een krat met 4.000 glazen van vorig jaar aangerukt worden om de vraag bij te benen.





Bier voor metalband

De Brugse bierbrouwerijen kunnen er maar wel bij varen. Zij worden steeds talrijker én succesvoller. Bryggja is een van de meest opvallende. Gestart in 2012 als hobbybrouwerij is Bryggia sinds vorig jaar het hoofdberoep van Franky Van Brabant en zijn gezin. "Het gaat enorm hard", zegt Van Brabant. "We hebben geïnvesteerd in vier nieuwe gisttanks, want we brouwen tegenwoordig al negen biersoorten. Daarvan zijn er twee bestemd voor de Noorse markt: een Triple bier van 9,9 procent en een Ale van 4,7 procent. We hebben de bieren oorspronkelijk gemaakt op vraag van de Noorse metalband Mysticum. We zijn er in de meeste supermarkten te vinden." In de brouwerij in Moerkerke vloeit binnenkort wekelijks 1.000 liter bier door de tanks.





Bier met chili

Nog zo'n nieuwe Brugse brouwerij is Bourgogne des Flandres. Zij brouwen pas sinds maart 2016 in hartje Brugge. Zaterdag en zondag hadden ze succes met hun Bruinen Os, de Bourgogne des Flandres en nieuwkomers zoals de Love Potion. "In dat bier zitten viooltjes en chilipepers", zegt Yannick De Cocquéau. "De Bruinen Os verdelen we enkel in de regio, de Bourgogne des Flandres gaat internationaal. Onder meer Rusland is heel erg geïnteresseerd." De aanwezigheid op het Brugs bierfestival is voor de meeste brouwerijen echter geen winstgevende zaak. "Maar we mogen hier gewoon niet ontbreken", zegt De Cocquéau.