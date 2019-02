“Biekorf moet straks bij de 10 meest iconische gebouwen van Brugge horen” Brugs architectenbureau gaat in overleg met buurt over renovatie bib en cultuurcentrum Bart Huysentruyt

28 februari 2019

16u02 0 Brugge De Biekorf, thuishaven van de hoofdbibliotheek, een theaterzaal en een cultuurcafé, ondergaat de komende jaren een gedaanteverwisseling. Het stadsbestuur van Brugge heeft met Dertien12 immers een architectenbureau aangesteld om het gebouw op te krikken in het straatbeeld. “Het moet één van de tien meest iconische van Brugge worden", vindt architect Lennart Claeys.

Het is van 1986 geleden dat de oude Innovation tegen de vlakte ging en plaats ruimde voor een degelijk nieuw gebouw dat toen De Biekorf werd genoemd. Thuis van de hoofdbibliotheek van Brugge, maar ook van een gezellige theaterzaal, kantoren en een klein cultuurcafé. “Alleen is dat café vaker gesloten dan open”, knipoogt Lennart Claeys van het Brugse architectenbureau Dertien12. Zij mogen van de stad het gebouw een opwaardering geven dat het verdient. “Zo zou het cultuurcafé beter geïntegreerd worden in het midden van De Biekorf, zodat bezoekers van de bibliotheek er ook een koffie kunnen drinken. En wie ‘s avonds een voorstelling meepikt, kan er dan ook terecht.”

En zo heeft het architectenbureau nog wel wat ideetjes voor De Biekorf in petto. “De buitengevel langs de Kuipersstraat zegt niks. Nochtans ligt er binnen een schat van historische informatie op bezoekers te wachten. We willen, door kleine ingrepen te doen, een opener gevoel creëren. De Biekorf grenst aan drie straten: naast de Kuipersstraat ook aan de Naaldenstraat en de Sint-Jakobsstraat. In die laatste straat bevindt zich de inrit naar de ondergrondse parking. Daar valt nog meer mee te doen. Mogelijk kunnen we door bij te bouwen de straatkant properder maken. Aan die zijde zou dan ook een polyvalente ruimte kunnen komen.”

Oude verwarming weg

Tot slot denkt het architectenbureau er ook aan om de kantoren te verhuizen naar de bovenste verdieping, waar er groenere daken en veel meer lichtinval zouden komen. Er wordt ook nagedacht om het gebouw energiezuiniger te maken. “Het is vandaag de grootste energieverbruiker van ons Brugs stadspatrimonium”, zegt schepen van Stadsgebouwen Minou Esquenet (CD&V). “Jaarlijks verbruikt De Biekorf 106 ton CO2-uitstoot voor elektriciteit en 163 ton voor aardgas. Door de oude verwarming te vervangen kunnen we al veel besparen.”

Maar Brugge wil van De Biekorf een bijna-energieneutraal gebouw maken. “We geven het ontwerpteam carte blanche”, zegt Esquenet. “Al zullen we alle voorstellen uiteraard grondig moeten bekijken. Het moet een voorbeeldproject worden in en buiten Brugge.”

De buurt wordt betrokken bij de aanpak van de hele site. Vanaf midden maart is er een ‘wonderkamer’ in de bibliotheek waar Bruggelingen hun ei kwijt kunnen. Dat gebeurt overigens op de oude collegetafel van het stadhuis. Die verhuist voorgoed naar De Biekorf.