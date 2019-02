“Begeleid die jongen. Een celstraf is geen oplossing”: overvallen apothekeres neemt het op voor dader Siebe De Voogt

15u37 0 Brugge De zaakvoerster van apotheek De Pauw in Sint-Andries heeft het in de Brugse rechtbank opgenomen voor de jongeman die vorig jaar binnenbrak in haar zaak en nog verschillende andere vernielingen aanbracht in de buurt. “Ik denk niet dat een celstraf de oplossing is”, richtte de vrouw zich tot de rechter. “Die jongen moet begeleid worden.”

Bruggeling Niels A. (23) richtte op 10 oktober vorig jaar een ware ravage aan op de Platse in Sint-Andries. Voordat hij probeerde de toegangsdeuren van De Chalet en De Comptoir in te smijten en het rolluik van de Standaard Boekhandel probeerde open te breken, brak de twintiger binnen in apotheek De Pauw. Hij forceerde de dubbele schuifdeur en plunderde de kassa. De zaakvoerders lagen op dat moment samen met hun twee jonge kinderen boven te slapen. “Als volwassenen kun je zo’n inbraak nog plaatsen, maar voor een kind is dat veel moeilijker”, vertelde de apothekeres donderdagmorgen in de Brugse rechtbank. “Mijn zoontje is nog steeds bang. Ik zie echter dat de beklaagde een jongeman is met een probleem. Hij zou eigenlijk in de fleur van z’n leven moeten zitten. Ik denk niet dat een celstraf voor hem de oplossing is. Hij zou moeten begeleid worden.”

De vrouw had duidelijk geen zicht op het strafblad van Niels A. Hij kreeg in 2017 voor het Hof van Beroep in Gent een werkstraf in een afpersingszaak. Vorig jaar kreeg hij in Brugge een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar voor het dealen van drugs. “De rechtbank gaf hem een kans om aan z’n alcoholverslaving te werken, maar toch ging de beklaagde in beroep. In Gent kreeg hij opnieuw een werkstraf”, sprak de procureur. Amper een maand na het tweede vonnis pleegde A. de inbraak bij apotheek De Pauw. “Het siert mevrouw dat ze mild is voor de beklaagde, maar voor mij is de speeltijd voorbij. Ik vraag een strenge effectieve straf.” De advocate van Niels A. vroeg de rechter om haar cliënt nog een laatste kans te geven. “Het vechten tegen z’n verslaving gaat niet makkelijk, maar hij zet echt wel stappen vooruit. Het is met vallen en opstaan, maar moeten we hem daarom opgeven?”, pleitte ze. Uitspraak op 14 maart.