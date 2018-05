"Alsof je in de hemel dineert" FAMILIE DENDOOVEN OPENT IMPOSANT ROOFTOPRESTAURANT NJORD BART HUYSENTRUYT

25 mei 2018

02u53 0 Brugge Adembenemend is het zicht vanuit het nieuwe rooftoprestaurant Njord langs de Rederskaai in Zeebrugge. Je kijkt kilometers ver de Noordzee in of kiest voor een plaatsje met zicht op de torens van Brugge. "Alsof je in de hemel dineert", zegt chef David Dendooven.

Langs de Rederskaai opent vrijdag het rooftoprestaurant Njord op de hoogste verdieping van het veertig meter hoge cruisegebouw. Door de glazen ruiten van zeven meter hoog is het uitzicht fabuleus. Zo'n 120 gasten kunnen er genieten van lekkere Noordzeevis of gegrild vlees of je kan er aan de bar gewoon een drankje nemen. "We zijn ongelooflijk trots op deze nieuwe zaak", zegt chef David Dendooven. "Voor onze familie is dit het derde restaurant, na Hof Ter Doest in Lissewege en Vijfwege in De Haan. In Zeebrugge hebben we een uitstekend team neergezet. Met de familie is een doorschuifsysteem afgesproken, zodat we allemaal minstens één keer per dag in elke zaak te zien zijn." Het imposante gebouw in de jachthaven van Zeebrugge is nog voor een deel in opbouw en zal plaats bieden aan de check-in van de cruiseschepen. Op 15 juni worden daar de eerste cruisetoeristen ontvangen. Op de eerste verdieping komt een grote conferentieruimte voor zakenmensen. Voor het restaurant ging Dendooven in zee met interieurarchitecten Lieven Musschoot en Olivier Salens. De naam Njord verwijst naar een zeegod in de Noorse mythologie. "We hebben alles uit de kast gehaald voor dit restaurant, maar de klanten moeten niet vrezen voor hogere prijzen dan in onze andere restaurants. We hanteren dezelfde democratische tarieven. Echt iedereen is hier welkom: van zakenmensen tot toeristen en inwoners. We willen dat iedereen zich hier thuis voelt", zegt David Dendooven. Op het menu staan Noordzeevissen zoals oesters, crustacé, zeetong, staartvis of roggevleugel. Je kan in Njord ook gegrild vlees zoals ribstuk of West-Vlaams rood van eigen kweek bestellen. "We hebben daarvoor zelfs een open houtvuur op veertig meter hoogte. De klanten krijgen hier een beleving voorgeschoteld."





Uitzicht

Die beleving wordt uiteraard gesterkt door het uitzicht. "Onze gasten kunnen genieten van een fantastisch zicht over de jachthaven en Noordzee. Ook de drie Brugse torens zijn bij goed weer zichtbaar. Tijdens een aantal testavonden kregen we de opmerking van de eerste gasten dat ze zich in de hemel waanden. Het is ook echt zo: je zit zo hoog en de hoge ramen versterken het gevoel dat je in de wolken zit." Het restaurant opent vanaf vrijdag en is elke dag vanaf 10 uur geopend. De keuken opent tussen 12 en 15 uur en tussen 18 en 21 uur. De sluitingsdag is donderdag.