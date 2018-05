"Alleen op patrouille? Te gevaarlijk" BEWAKINGSAGENTE HEKELT AGRESSIE BIJ TRANSMIGRANTEN IN HAVENGEBIED SIEBE DE VOOGT

17 mei 2018

02u41 0 Brugge Een 31-jarige securityagente van G4S vraagt 1 euro schadevergoeding van een transmigrant die haar twee maanden geleden bekogelde met stenen in de haven van Zeebrugge. Volgens de vrouw worden de illegalen steeds agressiever. "Bovendien moeten we nog steeds alleen op patrouille en kunnen we ons bijgevolg niet verdedigen."

De bewakingsagente was op 27 maart aan het werk voor securitybedrijf G4S in de Zeebrugse haven. Ze doet het werk al vier jaar en wordt meestal ingezet om te patrouilleren in het havengebied en er transmigranten weg te houden. Die dag liep het rond 7 uur uit de hand.





"We kregen een oproep dat er zich 5 illegalen in de buurt bevonden", vertelt de 31-jarige vrouw. "Eén persoon was met zijn broek vastgeraakt aan een draad. Hij vroeg een ambulance omdat hij z'n pols had bezeerd. Hij kon z'n hand nog bewegen, dus weigerde ik de hulpdiensten te bellen. Daarop werden de transmigranten agressief. Ze toonden eerst hun geslachtsdeel, maar dat schrok me niet af. Kort daarna zijn twee havenarbeiders me te hulp geschoten."





De transmigranten werden nog kwader en begonnen het drietal te bekogelen met stenen uit de spoorwegbedding. De securityagente werd één maal geraakt op haar hoofd en twee maal op haar rug. Gelukkig kwam ze grotendeels met de schrik vrij. "Na een consultatie bij de dokter mocht ik beschikken. Enige tijd geleden liep het slechter af. Toen werd ik door zeven transmigranten van een trailer geduwd en scheurde ik mijn gewrichtsbanden. Ik was een zomer arbeidsongeschikt."





Symbolische euro

De bewakingsagente stelde zich gisterenmorgen in de Brugse rechtbank burgerlijke partij tegen de stenengooier. Ze vraagt een symbolische euro als schadevergoeding. "Dergelijke feiten zijn bijna dagelijkse kost geworden", zegt ze. "Bovendien helpt het niet dat we steeds alleen op patrouille worden gestuurd. En dat zonder enig middel om ons te verdedigen tegen de mogelijke agressie." Haar werkgever G4S is zich bewust van het probleem. "We dragen ons personeel en hun veiligheid hoog in het vaandel en evalueren de situatie constant", reageert woordvoerder Bart Verbeeck. "In overleg met onze klant zullen we bekijken wat de mogelijkheden zijn en of het een optie is om andere technologieën in te schakelen, zonder tussenkomst van mensen. We kunnen evenwel niet inschatten hoe lang dit probleem nog zal duren. Niemand kan ons garanderen dat binnen zes maanden de situatie niet verbeterd zal zijn." Dat het probleem rond transmigranten in de haven echter nog steeds actueel is, bleek gisterenmorgen ook in de rechtbank. Liefst 16 havenindringers kregen er 6 maanden cel.





Het proces tegen de stenengooier wordt op 6 juni gepleit.