"Alle hens aan dek voor handelaars" STEEDS MEER PANDEN IN WINKELSTRATEN STAAN LEEG BART HUYSENTRUYT

31 januari 2018

02u46 0 Brugge "Het is alle hens aan dek. Ons imago staat op het spel, ook bij toeristen." Dat zegt Patrick Podevyn van schoenenzaak Quicke in de Zuidzandstraat. Hij ziet, net als zijn collega's, steeds meer handelspanden in de winkelstraten leegstaan. "We hebben nood aan een centrummanager", vindt raadslid Ann Soete.

Aandachtige voorbijgangers hebben het al een tijdje in de gaten: er staan steeds meer panden leeg langs de drukke winkelas Zuidzandstraat, Steenstraat, Geldmuntstraat en Noordzandstraat. Ook het Zilverpand is in hetzelfde bedje ziek. Denk maar aan de Standaard Boekhandel, die verderop verhuisde, de kerstwinkel die slechts tijdelijk de Steenstraat kleurde of kledingzaak New Look. En dat is slechts een greep uit 'het aanbod'. "Reanimeer de Brugse binnenstad", verwoordde Ann Soete het gisteren in de gemeenteraad namens Open Vld Plus. "Onze binnenstad heeft nood aan een centrummanager die kwalitatieve winkels aantrekt. Anders bloedt ons centrum dood."





Te hoge huurprijzen

Een van de weinige Brugse overlevers is schoenenwinkel Quicke in de Zuidzandstraat. Volgens Patrick Podevyn is de situatie nooit erger geweest. "Het is al jaren aan de gang en we waarschuwen er al even lang voor", zegt hij. "Het aanbod is aan het verschralen. Brugge verzuipt in het aantal toeristenwinkels, terwijl slagers en bakkers naar de rand verhuizen. Handelszaken kreunen onder de onlineverkoop of onder de veel te hoge huurprijzen. Ze worden ingenomen door horeca, ook op strategisch goede winkelassen. Ik hoop dat de beleidsmakers stilaan beseffen dat er iets moet gebeuren, want ons imago staat op het spel, ook bij de toeristen."





Rating verlaagd

Bronnen bevestigen bovendien dat een van de grootbanken de rating van de Brugse winkelstraten Noordzand- en Zuidzandstraat heeft verlaagd. Dat betekent dat nieuwe investeerders meer eigen middelen moeten inbrengen, als ze een handelszaak in die straten willen opstarten. Het toont aan dat de winkelstraten in Brugge onder druk staan. "Ook het parkeerplan hakt er flink op in", vindt Podevyn. "Door de auto in de binnenstad te bannen, jaag je de kopers weg." Kandidaat-burgemeester Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus) reikt mogelijke oplossingen aan: "Stop-en-shopzones in de binnenstad, meer randparkings en een winkelplan. Er moet iéts gebeuren." N-VA-lijsttrekker Pol Van Den Driessche vindt dat Brugge best even naar Kortrijk kijkt. "Met Kortrijk Zaait, een systeem waarbij komaf gemaakt wordt met de 3, 6 of 9 jaar waarin een pand moet gehuurd worden, heeft die stad een pak leegstaande panden kunnen invullen."





3,6 procent

Schepen van Lokale Economie Hilde Decleer (CD&V) zegt dat de situatie niet zorgwekkend is. "Onze centrumstraten kennen een leegstandspercentage van 3,6 procent. Dat is laag. Bovendien is een klein beetje leegstand niet verkeerd, volgens experts. Zo kan het aanbod vernieuwen. Door wegenwerken is de situatie in Noordzand- en Geldmuntstraat wat slechter geworden. Maar na de afwerking van 't Zand verwachten we daar weer een heropleving."