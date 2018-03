"Alle emoties kwamen los" CERCLE-SUPPORTERS REAGEREN UITZINNIG OP PROMOTIE NAAR 1A MATHIAS MARIËN

12 maart 2018

02u30 0 Brugge De supporters van Cercle Brugge maakten er zaterdagavond, ondanks de rellen, één groot volksfeest van. De ontlading was groot. Al uren voor de wedstrijd troepten groen-zwarte harten samen voor de poorten van het Jan Breydelstadion. De spelersbus werd daarna op luid gejuich onthaald. Na de late penaltygoal en de bijhorende promotie barstten supporters in tranen uit. Het begin van een lange feestnacht. " Leve Cercle!", klonk het eensgezind.

Van de hemel naar de hel en terug. Veel beter valt het gevoel van de gemiddelde Cercle-supporter zaterdagavond niet te omschrijven. Na de laatste minuut volgden een grote (weliswaar verboden) veldbestorming en ongeziene vreugdetaferelen aan de groen-zwarte kant van Brugge. Het leverde mooie beelden op.





Op het gras van Jan Breydel dankten supporters op hun knieën de voetbalgoden. Anderen gingen languit liggen op het gras. De ontlading na drie jaar tweede klasse was enorm. De spelers werden nadien als helden omarmd op het terrein.





"Het was een thriller van formaat. Alle emoties kwamen los na het laatste fluitsignaal. Dit is fantastisch voor al onze supporters", zegt CEO Marc Van Maele. Van de rellen na de wedstrijd merkte het merendeel van de aanwezigen niks op.





Spelersbus

Uren voor de aftrap was voor de poorten van Jan Breydel al een groen-zwart volksfeest ontstaan. De spelersbus reed de Olympialaan binnen door een massa mensen en een dicht rookgordijn. Het bijhorend Bengaals vuurwerk zorgde voor een ongeziene sfeer bij Cercle Brugge. Daarna ging het feestje verder in het fandorp. Met opzwepende beats en de nodige pinten maakten de fans zich klaar voor dé match van hun jaar.





Ook voor de kinderen was het groot feest. De meesten waren van kop tot teen in groen en zwart. Al voor de wedstrijd mochten ze poseren met de kampioensbeker. Na de aftrap begon de emotionele rollercoaster. 84 minuten lang leek er geen vuiltje aan de lucht. Een late tegengoal zorgde even voor paniek, maar in minuut 90 kon het volksfeest dan toch losbarsten. Wat volgde, was een lange feestnacht. Het motto was, is en blijft duidelijk aan de groen-zwarte kant van Brugge: leve Cercle en op naar de derby!