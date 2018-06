"Al die vlaggetjes? Het is wat uit de hand gelopen" BEWONERS DHOORESTRAAT VERSIEREN ÉLK HUIS ZWART-GEEL-ROOD

15 juni 2018

02u33 0 Brugge Over WK-gekte gesproken: de Dhoorestraat in Assebroek kleurt sinds deze week volledig zwart-geel-rood. De buurtbewoners sloegen de handen in elkaar en maakten er een tricolore straat van. "Het is wat uit de hand gelopen", gniffelt Didier Saelart.







Links, rechts, boven, onder, op... De Belgische driekleur is echt óveral te zien in de Dhoorestraat in hartje Assebroek. De buurt heeft dan ook kosten noch moeite gespaard om er de mooiste 'supportersstraat' uit de ruime omgeving van te maken. "Veel gekker dan dit zal het niet meer worden", klinkt het eensgezind. Een uitspraak die al lachend is bedoeld, maar tegelijk heel veel waarheid bevat. In de straat hangen honderden ballonnen, vlaggetjes, lintjes. Alles wat zwart-geel-rood kleurt, wordt gebruikt als decoratie. Leuk detail: aan elke voordeur prijkt een nummerplaat van de 'Red Devils'. Grote vlaggen hangen dan weer tot de bovenste nokken van de daken.





Ketting

Een korte wandeling in de Dhoorestraat leert dat het 'wij-gevoel' effectief heel sterk aanwezig is. Het opzet van de buurt lijkt zo al vóór de eerste wedstrijd van de Rode Duivels geslaagd. Kan ook niet anders, aangezien quasi elke gevel met elkaar verbonden is door een eindeloze sliert van vlaggetjes. Letterlijk elk huis is versierd. "Wie niet meedeed, zou de ketting van vlaggetjes doorbreken. De mensen hadden eigenlijk niet veel keuze", knipoogt Evelien De Bouvere. "Neen, serieus: iedereen was meteen enthousiast. Het resultaat mag dan ook gezien worden. Dat de vlaggetjes allemaal dezelfde zijn? Ik denk dat de voorraad bij winkelketen Action serieus is verminderd. Bijna iedereen kocht ze daar", lacht Evelien. De manier waarop de jonge mama spreekt, bewijst de optimale sfeer in de straat. Enkele ogenblikken later komt buurman Didier Saelart aangewandeld. Het eerste waarover ze het hebben? U raadt het al: de Rode Duivels. Hét bewijs dat simpele decoratie en voetbal een gemeenschap moeiteloos kunnen verenigen. "Het is een klein beetje uit de hand gelopen", grinnikt Didier. "Niemand had verwacht dat de hele straat zou meedoen. Natuurlijk is dit fantastisch. Vooral voor de kinderen is het heel fijn." De jonge knapen genieten dan ook met volle teugen. Zo ook Andres, het zoontje van Evelien. Met een vlaggetjes in de hand versierde hij de bloemen voor het ouderlijke huis. "Nu maar hopen dat de Rode Duivels goed spelen. Stel je voor dat we dit na één week al mogen afbreken", pikt Didier opnieuw in. "Alhoewel, met een beetje fantasie - en als we de vlaggetjes draaien - kunnen we dan nog voor Duitsland supporteren. Al hoop ik vurig dat dat niet nodig zal zijn."