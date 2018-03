"Al die verkeerde brieven: dan spelen we zélf postbode" INWONERS ZWANKENDAMME TREKKEN NOODGEDWONGEN VAN BUS TOT BUS BART BOTERMAN

06 maart 2018

02u36 0 Brugge "In Zwankendamme moet haast iedereen dagelijks zélf voor postbode spelen. Al maanden belandt post in de verkeerde brievenbussen." De dorpsbewoners zijn de blunders in de bedeling beu. Gisteren was de ontsteltenis nog groter: vier postzakken stonden urenlang onbeheerd tegen de Sint-Leo de Grotekerk. "De ellende begon toen onze vaste postbode ziek is geworden."

Brigitte Vanherck (58) en Ronny De Coussemaecker (60) uit de Lisstraat in Zwankendamme bij Zeebrugge stellen het probleem aan de kaak. "Het is minstens al een half jaar aan de gang. Soms krijgen we dagen aan een stuk geen post. Andere dagen zitten er brieven tussen die niet voor ons bestemd zijn. We hebben al verscheidene rekeningen niet gekregen, met aanmaningen tot gevolg."





Ombudsdienst

Ook een inwoner van de Zwankendammestraat krijgt geregeld verkeerde brieven in de bus. "De Zwankendammestraat 11 is toch niet dezelfde als de Lisseweegse Steenweg 11 of de Gaarlemstraat 11? Ik begrijp niet dat een postbode zo flagrant in de fout kan gaan en straatnamen verwarren. Alles is begonnen toen onze vaste postbode Alain, die wel altijd zorgvuldig was, ziek is geworden. Sindsdien zijn het telkens anderen en loopt het in de soep." Annie Steyaert (74) uit de Gaarlemstraat trekt er af en toe dan maar zelf op uit met verkeerde post. "Ik ben al twee keer een stapel brieven gaan terugdragen naar de postkantoren van Zeebrugge en Blankenberge. Ik kreeg zelfs al brieven voor mensen uit de Baron De Maerelaan in Zeebrugge. Ik belde al naar de ombudsdienst van bpost en kreeg te horen dat ze het zouden onderzoeken. Maar nog steeds komt de post onregelmatig en verkeerd aan", aldus Annie.





Tam Tam

De verbazing bij de dorpsbewoners was gisteren nog groter, toen urenlang enkele zakken van bpost tegen een muur van de Sint-Leo de Grotekerk lagen. "Het kan toch niet dat onze briefwisseling onbeheerd wordt achtergelaten? Iedereen kan er zomaar mee aan de haal gaan", zuchten Brigitte en Ronny, die naar bpost belden om het voorval te signaleren. Tegen de vooravond kwam een postkar de brieven alsnog bedelen.





Barbara Van Speybrouck, woordvoerder van bpost, ontkent dat er al langer problemen zijn met de postbedeling. "De regio Blankenberge kampt wel met de naweeën van de staking van vorige week. We zetten hiervoor extra mensen in. Er is een ploeg naar de kerk gestuurd (om de postzakken op te halen, red.), maar in die zakken zat de advertentiekrant Tam Tam. Die verdelen wij niet", zegt Van Speybrouck. Hoe het komt dat die advertentiekrant toch in de bpost-zakken zat, is niet duidelijk.