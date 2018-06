"500 niet-vergunde studentenkamers verhuurd" 05 juni 2018

02u54 0

Tussen de 300 en 500 niet-vergunde studentenkamers in Brugge zouden op dit moment verhuurd worden. Dat zegt raadslid Paul Desender (N-VA). Hij onderzocht de markt van de studentenkamers in Brugge. Die telt momenteel 1.500 kamers op de website Kotwest. "Maar het zijn er een pak meer", zegt Desender. "Exacte cijfers zijn er niet, omdat de stadsdiensten niet controleren. Er bestaat dus geen idee over of ze wel beantwoorden aan de strenge normen rond veiligheid. Het stadsbestuur staat het voortbestaan oogluikend toe." Maar schepen Franky Demon (CD&V), bevoegd voor Studentenstad, ontkent dat. "Het klopt dat er vroeger minder zicht was op het aantal studentenkamers. Alle eigenaars van studentenkoten die nog niet conform de wetgeving waren, werden intussen door onze dienst aangeschreven. De woondienst is nu volop bezig met de opvolging hiervan. Voor eigenaars die zich niet in regel stellen met de wetgeving, zal ik vragen aan de burgemeester, die hiervoor bevoegd is, om tot sluiting van deze koten over te gaan." (BHT)