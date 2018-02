"28 jobs weg is onaanvaardbaar" VAKBOND SLUIT ACTIES NIET UIT NADAT CARREFOUR PLANNEN BEKENDMAAKT MATHIAS MARIËN

01 februari 2018

02u36 0 Brugge De wolken boven Carrefour Brugge Sint-Kruis zijn gisterenmiddag nog net iets donkerder geworden. Op de ondernemingsraad maakte de directie van Carrefour Belgium bekend dat er 28 jobs sneuvelen in de winkel. De vrees van het personeel wordt zo werkelijkheid. "Dit is onaanvaardbaar. We sluiten niet uit dat er op korte termijn acties volgen", zegt vakbondsafgevaardigde Tristan Cools, die al 32 jaar in de winkel werkt.

Eind vorige week werd al duidelijk dat Carrefour Sint-Kruis één van de hypermarkten is die wordt getroffen door de grote herstructureringen bij de winkelketen. Het personeel reageerde ongerust, maar besloot toch gewoon het werk verder te zetten. Op dat moment was er nog grote onduidelijkheid of er effectief jobs zouden sneuvelen door de omvorming van een Hypermarkt naar een gewone Market. Gisterenmiddag kregen de 85 personeelsleden echter een koude douche te verwerken. De verkleinde winkel, waar de non-food volledig zal verdwijnen, gaat gepaard met 28 ontslagen werknemers. Een slag in het gezicht voor werknemers die al jarenlang met hart en ziel in de Brugse vestiging werken.





Geslagenheid

Vakbondsafgevaardigde Tristan Cools, die zelf al 32 jaar in de winkel werkt, krijgt de ondankbare taak om de komende dagen het personeel in te lichten. "Onze vrees is nu werkelijkheid geworden", zucht Tristan. "Helemaal definitief is de beslissing nog niet. We zullen er alles aan doen om de plannen die nu op tafel liggen te verwerpen." Volgens Cools is de beslissing van Carrefour om 28 mensen op straat te zetten onaanvaardbaar. "De sfeer onder de 85 werknemers was de afgelopen dagen al bedrukt. Nu duidelijk is dat de herstructurering effectief jobs zal kosten, zal dat er allesbehalve beter op worden."





Binnen de vestiging in Sint-Kruis hoopt men nog steeds dat er geen enkele job sneuvelt. De komende weken en maanden volgen verschillende onderhandelingen. Al lijkt het erop dat de beslissing om 28 jobs te schrappen en de winkel fors te verkleinen bijna onomkeerbaar is. De komende dagen zullen alle werknemers persoonlijk op de hoogte gebracht worden van de concrete plannen en cijfers.





Vorige week besliste het personeel gezamenlijk om geen acties te ondernemen zolang er geen zekerheid was dat jobs zouden sneuvelen. De ondernemingsraad van gisterenmiddag verandert mogelijk die stelling. De donkere wolken zijn nog net iets donkerder geworden. "Ik sluit zeker niet uit dat we op korte termijn actie zullen voeren in de winkel. In de eerste plaats wil ik alle personeelsleden persoonlijk spreken. Ook zij beslissen daar mee over. Maar zoals ik eerder zei: 28 ontslagen is voor ons niet bespreekbaar", besluit vakbondsafgevaardigde Tristan Cools. Vandaag is de winkel alvast gewoon open.