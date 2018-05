"12.400 kilometer fietsen? Dat moet lukken" BIJNA 80, MAAR GEEN UITDAGING IS ROLAND HURTECANT TE ZWAAR BART HUYSENTRUYT

18 mei 2018

02u27 2 Brugge Roland Hurtecant (79) is aan een waanzinnige fietstocht begonnen.

Hij vertrok zopas met zijn Japanse fietsvriend Yoshio Okada (68) van Brugge naar het Siberische Vladivostok. De tocht duurt 100 dagen en 12.400 kilometer. "Het grootste gevaar? De vrachtwagens op de kleine wegen in





Rusland."





Op 24 augustus hoopt Bruggeling Roland Hurtecant, die nu in Bellem bij Aalter woont, Vladivostok bij Siberië te bereiken. Hij doet dat... met de fiets. Hurtecant is voor geen kleintje vervaard. Veertig jaar lang organiseerde hij Brugge-Mont Ventoux, een tocht met de fiets richting de legendarische kale berg. In het verleden fietste hij ook al van Brugge naar Moskou, maar zo'n lange tocht is ook voor de kranige Hurtecant een beproeving. "Ik wilde het vorig jaar al doen, maar toen vond ik geen andere zotten (lacht)."





De eerste rit vond gisteren plaats tussen Aalter en Lier. "Naar Moskou rijden we zonder volgwagen, en met een minimum aan bagage. Ik mag niet meer dan negen kilogram bagage meehebben. Mijn compagnon heeft zelfs maar zes kilogram mee."





Slapen belangrijkst

In zijn rugzak zitten een beetje toiletgerief, kledij en een extra paar schoenen. "Het zijn maar essentiële dingen. Ik rijd nu gewoon regelmatig duurtochten van vijf tot zes uur, en af en toe eens een fietstocht van tien uur. Het belangrijkste voor mij is slapen. Om 6 uur staan we op en om 7 uur zitten we op de fiets. We eten natuurlijk ook gezond, want dit avontuur vergt veel van een lichaam. Al hoop ik tijdens de reis 's avonds vooral ook in al die verschillende landen van de streekkeuken te kunnen proeven."





Moskou

De Japanner, een professor in een kinderziekenhuis in het Amerikaanse Boston, leerde hij per toeval kennen. "Hij zei me dat hij graag van Vladivostok naar Moskou wilde fietsen. Nu gaat hij het omgekeerde doen, met nog een paar kilometers erbij", glimlacht Hurtecant.





De tocht naar Moskou zou het eenvoudigst moeten zijn. Daar hopen de twee op 9 juni te geraken. In Moskou komt de Duitser Helmut Sulz (57) erbij. "Van 10 juni tot en met 24 augustus fietsen we dan met ons drieën van Moskou over Irkoetsk naar Vladivostok. Nog eens goed voor 9.400 kilometer. Daar volgt het gevaarlijkste deel van onze tocht. We rijden vaak over smalle wegen, waarlangs grote vrachtwagens passeren. Het kan er ook hard regenen. We mogen er niet aan denken dat we daar aangereden worden." Daarom ook zal een volgwagen hen in Rusland begeleiden. "We gaan er vooral van genieten", besluit de avonturier.