‘10 Year Challenge’? Stad Brugge kiest voor ‘100 Year Challenge’: de Markt zag er in 1919 zo uit Mathias Mariën

18 januari 2019

18u43 0 Brugge De stad Brugge springt meer op de kar van de ‘10 Year Challenge’ en doet er nog een schepje bovenop.

Waarom de ‘10 Year Challenge’ doen als je ook de ‘100 Year Challenge’ kunt doen? Dat is zowat wat ze bij de stad Brugge dachten. De ‘10 Year Challenge’, een spelletje waarbij het de bedoeling is om een foto van tien jaar geleden naast een recente versie van uzelf te posten, is tegenwoordig heel populair op sociale media. Heel wat beroemdheden sprongen al in de dans en het resultaat is vaak komisch. Bij de stad Brugge doen ze nu mee met de hype. Niet met foto’s van personen, wél van de Markt, zowat het uithangbord van Brugge.

“De Markt anno 1919 en 2019. Op de foto uit 1919 zie je links het gebouw waar cinema Pathé was gevestigd, de eerste cinema van Brugge! Links van het standbeeld van Breydel en de Coninc staat er een muziekkiosk en rechts ervan een kanon, ter herinnering aan WOI”, geeft de stad wat uitleg bij de foto’s.