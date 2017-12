"1.300 aanvragen? Belachelijk" JO BERTEN - 23 JAAR GIDS 02u29 0 Foto Benny Proot Jo Berten.

Jo Berten, gids sinds 1994, heeft zo zijn bedenkingen over de al toegekende pasjes. "1.300 uitgedeeld? Dat is ronduit belachelijk. Er zijn geen duizend gediplomeerde gidsen. Ik snap niet waarom de stad zomaar pasjes uitdeelt aan buitenlanders die Brugge vaak enkel van brochures kennen. Dat is lachen met onze officiële opleiding van 3,5 jaar in Spermalie. Door zomaar iedereen toe te laten, maak je het moeilijker voor mensen die wel de opleiding volgen." Berten is wel blij dat de intentie er is om iéts te doen. "Maar het gaat niet ver genoeg. Laatst zag ik nog een gids aan een lantaarnpaal hangen om toeristen toe spreken. Ik hoop dat er goed gecontroleerd wordt." (BHT)