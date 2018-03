Zwaluwen krijgen 'hotel' naast kerk 31 maart 2018

03u25 0 Bree Omdat zwaluwen het steeds moeilijker hebben om een nestlocatie te vinden, heeft de stad een zwaluwhotel geplaatst aan de kerk in Tongerlo.

Het 'hotel' is ruim 5 meter hoog, er is ruimte voor meer dan 12 nesten. Het hotel werd officieel geopend door het stadsbestuur, Natuurpunt en de kinderen van basisschool Kadee. Bevoegd schepen Rik Hertogs (VCD) is tevreden. "De broedkolonies nemen toe. Om dat op te vangen, hebben we in Bree sinds 2016 al tal van extra inspanningen gedaan. Dankzij de aanleg van enkele modderbakken met leem vinden zwaluwen perfect bouwmateriaal om hun nesten te bouwen." Nu zet het stadsbestuur nog een extra stap om van Bree een zwaluwvriendelijke stad te maken. "Aan het hotel hangen al enkele voorgevormde nesten die de vogels verder kunnen afwerken. Maar er is ook ruimte genoeg voor zwaluwen die zelf willen bouwen", zegt Bart Mundus van de milieudienst. In de nieuwe woonwijk in Beek komt volgende week ook nog een zwaluwhotel. "Er zijn steeds minder woningen met een dakoversteek. De hotels die wij nu voorzien, zijn een geschikt alternatief."











(GBO)