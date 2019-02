Zaakvoerder wokrestaurant wast drugsgeld wit via zaak: beroepsverbod van 5 jaar VCT

19 februari 2019

17u07 0 Bree A. (35), een Iranees uit Bocholt en zaakvoerder van Tasty Wok uit Bree, werd op 28 januari 2016 veroordeeld tot vijf jaar cel omdat zijn wokrestaurant tussen 2012 en 2014 een dekmantel was voor grootschalige cocaïnehandel. De strafrechter in Tongeren gaf de dertiger nu een bijkomend beroepsverbod van vijf jaar omdat hij ook een deel van de winst uit de drugshandel witwaste via de zaak. Een bedrag van 39.887 euro werd verbeurd verklaard. Op de telefoontap bekende A. aan zijn vriendin dat hij eigenlijk te veel geld had.

Om het drugsgeld wit de wassen, vroeg de Iranees tussen februari 2013 en juni 2016 regelmatig aan de boekhoudster van zijn restaurant om de inkomsten van de zaak te verhogen. “Hoeveel moet ik er vandaag bij doen”, vroeg de boekhoudster op de telefoontap expliciet aan de Iranees, die zelf zelden in het restaurant aanwezig was.

De zaakvoerder leidde intussen een luxueus leven. Zo bestelde de Bocholtenaar op vier maanden tijd voor 7.726 euro aan merkkledij en tassen, kocht hij een Audi A8 zonder lening en werd er bij een diefstal in zijn woning 35.419 euro cash geld gestolen. Op 30 mei 2014 gaf hij tijdens een afgetapt gesprek aan zijn vriendin zelfs toe dat hij eigenlijk veel te veel geld had. Er was genoeg geld zodat hij en zijn vriendin nooit meer moesten gaan werken. Toen de zaakvoerder in de cel belandde, daalden de dagopbrengsten van het wokrestaurant spectaculair.

Omdat A. in december 2015 veroordeeld werd tot vijf jaar cel voor drugshandel en de feiten van witwas het gevolg zijn van eenzelfde misdadig opzet, kreeg A. op basis van het principe van opslorping van straf voor de witwas geen bijkomende celstraf. Hij kreeg wel een bijkomend beroepsverbod van vijf jaar. Er werd ook een bedrag van 39.887 euro aan illegaal vermogensvoordeel verbeurd verklaard.