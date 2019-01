Wokrestaurant in Bree is witwasserij voor grootschalige drugshandel “O my God!” klonk door het door de telefoon toen bleek dat kasregisters meegenomen werden DSS

22 januari 2019

18u52 0 Bree De 35-jarige Iraanse zaakvoerder van een wokrestaurant in Bree moest al vijf jaar de cel omdat hij zijn restaurant als dekmantel voor grootschalige drugshandel gebruikte. Tastywok Bree, dat in 2013 de deuren opende, was eigenlijk de dekmantel voor de nog beter draaiende cocaïnehandel en witwasserij van de zaakvoerder. Het was voor die witwasoperatie dat de man vandaag opnieuw voor de rechter stond.

Een drugrunner die loyaal was aan de Iranees bevoorraadde tussen de tachtig en honderd kleinere drugsdealers in Limburg. Om een toevallige ontdekking van de drugstransporten te voorkomen werden de drugs vervoerd in een speciaal geprepareerde spuitbus waarvan de bodem kon afgeschroefd worden. De gerechtelijke diensten kwamen de koerier toch op het spoor omdat zijn naam en gsm-nummer steeds in kleinere drugsdossier bleef opduiken. Ook de naam van de restauranteigenaar dook meermaals op bij grotere leveringen die hij zelf uitvoerde. In januari 2016 werd hij dan ook voor zijn aandeel in die drugshandel door de rechter in Tongeren veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en een boete van 24.000 euro, waarvan een gedeelte met uitstel. Maar vandaag stond de witwasserij dus op de rol.

“O my God!”

Om geen argwaan te wekken bij zijn luxueuze levensstijl en om het drugsgeld wit te wassen vroeg de Iranees aan zijn boekhoudster om de inkomsten van het restaurant virtueel te verhogen in de boekhouding. Dat bleek uit de telefoontap, “Hoeveel moet ik er vandaag bij doen?” hoorde je de boekhoudster tegen de man zeggen, die overigens zelden in zijn zaak was. Opmerkelijk ook, toen de man in voorhechtenis was, bleek uit het bankonderzoek dat de dagopbrengsten spectaculair daalden. Ook een telefoontje van zijn toenmalige vriendin sprak boekdelen, toe die hoorde dat ze de kasregisters hadden meegenomen. “O my God!”

Het openbaar ministerie vraagt nu 15 maanden celstraf, een boete van 500 euro en celstraf van 5 jaar tegen de man. De strafrechter in Tongeren spreekt zich uit op 19 februari.