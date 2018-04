Winkeldief naar cel 07 april 2018

In een supermarkt in de Regenboogstraat is woensdagavond om 19.15 uur een diefstal vastgesteld. Een 35-jarige man uit Duitsland nam er enkele goederen mee en probeerde de winkel te verlaten zonder te betalen. Een winkelinspecteur hield de man staande in afwachting van de politie. De man was blijkbaar niet aan zijn proefstuk toe. De verdachte bleek geseind te staan en werd gearresteerd. Hij werd aangehouden en zit in de cel. (MMM)