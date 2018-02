Wietplantage in appartement ontdekt 19 februari 2018

02u40 0

In een appartement aan de Poststraat hebben speurders een wietplantage ontdekt. In een slaapkamer trof men er een professioneel ingerichte kweekruimte aan met zo'n 100 oogstrijpe cannabisplanten. De lokale recherche voerde een sporenonderzoek uit en ontmantelde de installatie. De 39-jarige huurder was op het moment van de huiszoeking niet thuis. Politie CARMA voert verder onderzoek.





(MMM)