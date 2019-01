Werken heraanleg N721 gaan van start BVDH

28 januari 2019

17u31 0 Bree Op 4 februari starten de voorbereidende werkzaamheden voor de heraanleg van de N721 Maaseikerbaan/Breeërweg. De werken zullen meer dan een jaar duren en worden gefaseerd aangepakt.

Begin februari beginnen alvast de voorbereidende werkzaamheden van Opitter richting Maaseik. De verharding in de bermen wordt opgebroken zodat nutsmaatschappijen vanaf 11 februari hun verplaatsingswerken kunnen aanvatten. Begin mei is het tijd voor riolerings- en wegeniswerken. Deze werken zullen iets meer dan een jaar duren. Men start aan het kruispunt van de N721 Maaseikerbaan met de Omselweg om zo in de richting van Maaseik verder te werken naar het kruispunt N721 Breeërweg met de N757 Kinrooiersteenweg (Den Tip).

Hinder

Logischerwijze komt er ook wat hinder kijken bij deze structurele wegenwerken. Alle betrokken partijen doen evenwel hun uiterste best om de overlast tot een minimum te beperken. Door de werken gefaseerd te laten plaatsvinden, kan men gedurende bijna de volledige looptijd van de werken autoverkeer in één richting doorlaten, namelijk van Maaseik richting Bree. Doorgaand autoverkeer komende van Bree richting Maaseik zal een gesignaleerde omleiding moeten volgen via Kinrooi. Op de site van De Lijn vind je alle info betreffende busverbindingen.