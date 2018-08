Werken aan Stationswal van start 07 augustus 2018

Het bouwverlof is afgelopen en dat betekent dat vanaf deze week de teams van Aannemer Kumpen weer aan de slag gaan. Een belangrijk hoofdstuk in de fase van de Stationswal wordt aangesneden: er wordt diep gegraven (sifonput) in het midden van het kruispunt Malta/Stationswal/Witte Torenwal/Hoogstraat. Malta wordt omwille van veiligheidsredenen een éénrichtingsstraat (rotonde - richting kleine ring) tot en met 31 augustus. Vanaf dan wordt Malta doodlopend tot einde september. Daardoor wijzigt er wel wat in de verkeerssituatie. "Volg goed de signalisatie of wandel er eerst even langs om het allemaal rustig te kunnen bekijken", aldus het stadsbestuur. (BVDH)