Voor 135.000 euro aan cadeaubonnen verkocht in 2017 02u32 0 Bree Aan de centrale balie in het stadhuis van Bree werd dit jaar voor meer dan 135.000 euro aan Bree-cadeaubonnen verkocht.

Die stadsbonnen kan je verzilveren bij meer dan tachtig lokale middenstanders. Ze winnen duidelijk jaar na jaar aan populariteit. "Uit de omvangrijke bestellingen kunnen we afleiden dat de bonnen vooral als relatiegeschenk of personeelsgeschenk in trek zijn", zegt burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V). De cadeaubonnen werden in het leven geroepen ter promotie van de lokale handelszaken. De stad verkoopt ze dan wel, de waarde gaat integraal naar de handelaar. (GBO)