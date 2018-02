Vlecad bouwt aan Kanaalkom 22 februari 2018

Aan de Kanaalkom in Bree is het startschot gegeven van de bouwwerken aan het nieuwe kantoor van softwarespecialist Vlecad. "Ons doel is om schrijnwerkers en interieurbouwers te helpen hun productie te optimaliseren en te automatiseren", zegt zaakvoerder Lars Vliegen. "Wij doen dit door middel van ons eigen engineersteam en het aanbieden van een all-in-one pakket." Het bedrijf bestaat 30 jaar. "Tot op heden huurden we kantoren in Maaseik, maar het is tijd voor de volgende stap: het bouwen van onze eigen vestiging." Vandaag telt Vlecad 8 medewerkers en een klantenbestand van meer dan 350 klanten en meer dan 550 gebruikers. (GBO)