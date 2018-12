Vijf twintigers uit Bree krijgen celstraffen voor bezit en handel in drugs VCT

20 december 2018

16u51 0 Bree Vijf twintigers uit Bree, Overpelt en Meeuwen-Gruitrode zijn veroordeeld tot celstraffen van 6 tot 15 maanden, al dan niet met uitstel, en boetes van 6000 euro elk voor het bezit en de handel in drugs tussen 1 februari en 4 oktober 2016. De politie kwam de twintigers op het spoor toen ze een kweektent van cannabis ontdekte in een woning in Bree. In de woning werd ook cocaïne verpakt om daarna te verkopen.

Volgens de aanklager zette hoofdbeklaagde J. (26) met de hulp van kompaan S.(23) een cannabisplantage op in een huurwoning in Bree. In de badkamer werden droognetten gevonden en in de woning bevonden zich resten van cannabis. De beklaagden beweerden dat ze alles in gereedheid hadden gebracht voor de plantage maar dat er nog niet geoogst werd maar volgens de aanklager werden de 119 planten wel degelijk geoogst. In de woning werd ook cocaïne verpakt in zakjes. Op de lege verpakkingszakjes werd DNA materiaal van enkele beklaagden ontdekt. “Er werd cocaïne gedeald in de woning van S. (23) uit Bree,” benadrukte de aanklager. “De cocaïne werd verpakt in aparte zakjes en door anderen weggebracht.” Hoofdbeklaagde J. (26) kreeg met 15 maanden cel de zwaarste celstraf. Hij ontkende zelf elke betrokkenheid. “Ik ken S. (23) van in het verleden, misschien wilde hij mij een hak zetten. Ik ben wel eens bij hem geweest maar ik weet niets af van drugs.” Kompaan S., die een celstraf van 10 maanden met uitstel kreeg, gaf wel toe. “Ik heb die kweektent opgezet met de hulp van J. en K. (27). Ik werkte toen niet en had het financieel moeilijk. We gingen het onder ons drie verdelen. Dat anderen mijn appartement gebruikten om drugs op te slaan en te verpakken, daar wist ik niets van. Ze hadden een sleutel en deden dat op eigen houtje.” Een zesde kompaan kreeg een werkstraf van 80 uur.