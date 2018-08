Vijf medailles erbij voor brouwerij Cornelissen 23 augustus 2018

02u35 0 Bree De familiebrouwerij Cornelissen in Opitter (Bree) mag vijf nieuwe medailles in de lucht steken: 1 bronzen voor Cornelissen Luxury Lager en 4 gouden voor Sint-Gummarus Dubbel, Herkenrode Noctis, Limburgse Witte en Kriekenbier Weat.

De brouwerij staat al jaren op het podium tijdens de World Beer Awards in het Verenigd Koninkrijk. Sint-Gummarus Dubbel behaalde ook nog de titel van Country Winner, waardoor dit bier in september mee zal dingen naar de wereldtitel in zijn categorie. "Sint-Gummarus Dubbel mag zich, voor de tweede maal op rij, het beste dubbelbier van België noemen en we hopen dat we in september ook nog wereldkampioen worden", zegt CEO Jef Cornelissen. De brouwerij maakt 17 traditionele Belgische bieren in Opitter, telt 35 gepassioneerde medewerkers en is volledig in beheer van CEO Jef Cornelissen, zesde generatie van dit familiebedrijf. "We brouwen vandaag bijna 50.000 hectoliter bier. Dit willen we in 4 à 5 jaar verhogen naar 75.000. Sinds de opstart van onze exportafdeling in 2016 hebben we in Rusland, China, Mexico, Italië, Japan, Thailand, Laos, Cambodja en Oekraïne al veel klanten: goed voor 20 procent van onze omzet." In eigen land heeft Cornelissen nog werk voor de boeg. "Daarom starten we binnen enkele maanden ons nationaal salesteam op om overal in België onze bieren op de kaart te krijgen." (GBO)