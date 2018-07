Vijf jaar cel voor brandstichting 10 juli 2018

Een 32-jarige Bocholtenaar is veroordeeld tot een celstaf van vijf jaar en een boete van 4.000 euro, omdat hij brand wilde stichten in een huis in Bree. De dertiger, die al een zwaar strafblad heeft, had geen goede relatie meer met de bewoner, waarmee hij vroeger wel nog bevriend was. Hij stak een fles whitespirit in brand op de vensterbank van de woning van het slachtoffer. Op 20 maart 2017 zag een getuige de dertiger na de brandstichting wegvluchten met zijn hond. Een andere voorbijganger bluste de brand met het brandblusapparaat uit zijn wagen. (VCT)