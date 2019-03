Vijf agenten gewond en drie combi’s stuk na achtervolging: bestuurder aangehouden MMM

08 maart 2019

16u02 0 Bree De bestuurder die afgelopen woensdag drie verkeersongevallen veroorzaakte bij een achtervolging door Bree en Bocholt, is vandaag aangehouden door de onderzoeksrechter. De 34-jarige J.P. wordt verdacht van gewapende weerspannigheid.

Bij de achtervolging raakten verschillende medewerkers van Politie CARMA gewond. Ze zijn minstens drie dagen arbeidsongeschikt. Ook raakten drie voertuigen van Politie CARMA zwaar beschadigd.

De bestuurder testte positief op verschillende soorten drugs en was reeds gekend bij de politie. Hij zat sinds woensdagnamiddag in de cel en werd door Politie LAMA verhoord over de feiten van gewapende weerspannigheid.

Vandaag - vrijdag - verscheen de man voor de onderzoeksrechter en die besloot hem aan te houden.