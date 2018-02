Vier maanden cel met uitstel na aanrijding waarbij bejaarde stierf 02 februari 2018

Bree Een 21-jarige vrouw uit Peer, die vluchtmisdrijf pleegde na een dodelijk ongeval, krijgt een zwaardere straf dan oorspronkelijk gevraagd: vier maanden cel met uitstel en 12 maanden rijverbod.

C.S. reed in januari vorig jaar in Bree de 91-jarige Mia Vermeulen aan, terwijl die het zebrapad overstak met rollator aan de hand én veiligheidsvestje aan. De 21-jarige uit Peer zag de bejaarde te laat en de auto schepte haar op. Iets verder stopte de twintiger om de schade aan het voertuig op te meten en reed dan verder. Thuis verstopte ze de wagen in een stal, belde de verzekeringsmakelaar en hing een verhaal op over een aangereden ree. Die versie hield ze zelfs nog even vol toen de politie na een tip aan haar deur stond.





De politierechtbank in Genk veroordeelde haar nu tot 4 maanden cel met uitstel, behalve voor de uitgezeten hechtenis, in plaats van de gevraagde drie maanden cel met uitstel. H. Daarbovenop krijgt ze 12 maanden rijverbod in plaats van 9 maanden. Verder volgde een boete van 8.000 euro, waarvan 6.000 met uitstel. Aan dat uitstel zijn voorwaarden gekoppeld: de jongedame moet bij een cursus verkeersveiligheid volgen. Ze mag pas weer met een auto rijden, nadat ze geslaagd is voor een theoretisch en praktisch rijexamen en na een medisch en psychologisch onderzoek. Aan de dochter van Mia Vermeulen moet ze een schadevergoeding van 7.080 euro betalen. De gerechtskosten bedragen 3.815 euro. Met de andere kinderen van het slachtoffer werd niet lang na het ongeval al een financiële regeling getroffen. De dochter van het slachtoffer betreurde dat de bestuurster nooit haar excuses heeft aangeboden na de feiten. (MMM)