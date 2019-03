Vier jaar bij voor Iraniër die cokebende per brief vanuit Hasseltse gevangenis leidde Dirk Selis

06 maart 2019

17u37 0 Bree De spilfiguur van de bende, een 35-jarige Iraanse zaakvoerder van een wokrestaurant in Bree moest al vijf jaar naar de cel omdat hij zijn restaurant als dekmantel voor grootschalige drugshandel gebruikte. Daar komt nu vier jaar bij omdat hij zijn 33-jarige broer brieven met tips over het leiden van de bende zou gestuurd hebben vanuit de gevangenis in Hasselt.

Zijn broer die een uitgebreid netwerk van klanten had, kreeg dezelfde straf voor zijn drugshandel. Daar bovenop kreeg hij nog eens een extra gevangenisstraf van zes maanden en een boete van 8.000 euro omdat hij weigerde de toegangscodes te geven voor zijn gsm’s en zo het onderzoek tegenwerkte. De onmiddellijke aanhouding van de twee broers werd bevolen.

Tastywok

Tastywok Bree, dat in 2013 de deuren opende, was eigenlijk de dekmantel voor de nog beter draaiende cocaïnehandel en witwasserij van de zaakvoerder. Een drugrunner die loyaal was aan de Iranees bevoorraadde tussen de tachtig en honderd kleinere drugsdealers in Limburg. Om een toevallige ontdekking van de drugstransporten te voorkomen werden de drugs vervoerd in een speciaal geprepareerde spuitbus waarvan de bodem kon afgeschroefd worden. De gerechtelijke diensten kwamen de koerier toch op het spoor omdat zijn naam en gsm-nummer steeds in kleinere drugsdossiers bleef opduiken. Die praatte zijn Iraanse baas aan de galg. In januari 2016 werd de Iraniër dan ook voor zijn aandeel in die drugshandel door de rechter in Tongeren veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar en een boete van 24.000 euro, waarvan een gedeelte met uitstel.

Briefwisseling

Maar de Iraniër liet zich niet van de wijs brengen en leidde in de loop van 2017 zijn drugsnetwerk vanuit zijn cel in Hasselt. Per briefwisseling gaf hij bevelen aan zijn twee jaar jongere broer. Toen die op 24 november 2017 door een politiecontrole werd tegengehouden, trof de politie een aanzienlijke hoeveel cocaïne in zijn voertuig. Bij een daaropvolgende huiszoeking werden de belastende brieven van zijn broer uit de gevangenis gevonden.

Riotgun

In die brieven legde zijn broer hem omstandig uit hoe hij het netwerk verder moest draaiende houden en tegelijk onder de radar diende te blijven. Daarop werd de cel van de Iraanse Nederlander in Hasselt ondersteboven gehaald en werd er een lijst met namen gevonden. Hieruit ontdekte de politie tal van mededaders en een gans dealernetwerk uit Hamont-Achel en Maaseik. De politie vond bij diverse huiszoekingen grote sommen cash geld, riotguns, niet-traceerbare GSM’s, Coke, speed, XTC en cannabis. Voorts trof de politie bij een Nederlander een boodschappenlijstje van vier bladzijde lang met allerlei benodigdheden om verschillende drugslabo’s op te starten. Naast de broers kenden vandaag ook de vijftien andere beklaagden hun straf. Zij kregen werkstraffen van 130 uur of gevangenisstraffen van zeven maanden tot twee jaar en elk een boete van 8.000 euro.