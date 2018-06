Veldeman levert hallen voor WK-stadion 15 juni 2018

02u42 1 Bree Het Luzhniki Stadion was gisteravond het decor voor de openingswedstrijd van het WK voetbal. Bij elke wedstrijd in dat stadion hoopt Veldeman uit Bree dat er luchtbeelden worden gemaakt, want dan krijgt de kijker drie grote hallen van de fabrikant van tenten en zeilstructuren te zien. "We beschouwen dat als een grote eer", glimlacht sales manager Stef De Coninck.

Veldeman plaatste als partner drie hallen met een totaal oppervlakte van ongeveer 8.000m² naast het Luzhniki Stadion in Moskou. "Tijdens het WK zullen deze worden gebruikt voor tal van evenementen, gaande van het ontvangen van vips tot hospitality en stockage", vertelt De Coninck.





Lokomotiv Moskou

"Achteraf blijven twee hallen staan die worden omgebouwd tot permanente sporthallen, de derde wordt afgebroken en elders in Moskou terug opgebouwd als indoor voetbalhal."





Het bedrijf bestaat al meer dan veertig jaar en werkt wereldwijd. "We zitten al tien jaar in Rusland en hebben er ook een overdekt voetbalveld gebouwd voor Lokomotiv Moskou. In het begin is het wat zoeken, maar nu loopt de samenwerking optimaal. Ook op de Olympische Spelen van Atalanta, Barcelona en Londen waren we al partner en ook dit is opnieuw een mooie referentie."





Veldeman heeft verder ook een hal gebouwd voor KRC Genk en is vaste partner van onder meer Rock Werchter. Het specialiseert zich zowel in tijdelijke tenten als in permanente zeilstructuren. In Bree werken er ongeveer honderd mensen.





(BVDH)