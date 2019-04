Vader steekt zoon met slagersmes in buik: vijf jaar cel met uitstel

04 april 2019

11u17 0 Bree A. (64) uit Bree stak op 26 september 2016 zijn zoon Y. zonder aanwijsbare reden met een groot slagersmes in de buik. De zestiger riskeerde een celstraf van zeven jaar maar kreeg vijf jaar cel met uitstel. Door de messteek van negen centimeter diep verkeerde zoon Y. een tijd in levensgevaar. Hij draagt nu nog de gevolgen van de aanval. Toch gaat hij nog bijna dagelijks bij zijn vader langs. Om te kijken of het wel goed met hem gaat.

Volgens zoon Y. kwam de aanval van zijn vader uit het niets. “Ik was naar zijn woning gegaan om de hondjes uit te laten. Toen ik binnen kwam plantte hij met een verwarde het mes in mijn buik. ‘Pa, wat doet ge nu?’, riep ik nog!”

Y. was nog steeds zwaar onder de indruk van de feiten, toen hij voor de strafrechtbank in Tongeren getuigde. Na de messteek gutste het bloed uit zijn buik maar vader A. belde geen ziekenwagen.

Buikslagader geraakt

Y. strompelde zelf tot aan de straatkant, waar hij bloedend neerviel op het trottoir. Met zijn laatste krachten belde hij zelf een ziekenwagen. “Mijn pa heeft mij neergestoken, in mijn buik, met een groot mes.” Y. verkeerde een tijd in levensgevaar en moest verschillende operaties ondergaan. De messteek had zijn maag, pancreas en dunne darm doorboord en de buikslagader geraakt.

Zelf tegen het mes gelopen

Vader A. kon zich niets van de feiten herinneren. Volgens hem moest zijn zoon dan wel zelf tegen het mes gelopen zijn want waarom zou hij dat wel iemand aan doen. Laat staan een van zijn kinderen.

De man kampt al jaren met een chronische depressie. Ook alcohol en medicatie leidde al vaker tot problemen. Zijn advocaat vroeg een lagere straf dan de zeven jaar cel die de aanklager had gevorderd. “A. wordt vervolgd voor opzettelijke doodslag maar hij had niet de intentie om zijn zoon te doden. Het betreft hier een uit de hand gelopen discussie tussen vader en zoon.”

Herkwalificatie

De strafrechtbank volgde en herkwalificeerde de feiten naar slagen en verwondingen. Het uitstel van de celstraf van vijf jaar is verbonden aan voorwaarden Die zal A. strikt moeten opvolgen. Een van die voorwaarden is dat hij zich laat begeleiden.

Naast de celstraf werd A. ook veroordeeld tot een boete van 1.200 euro. Aan zoon Y. moet hij een voorlopige schadevergoeding van 3.500 euro betalen. Er werd een deskundige aangesteld om de exacte schade van het slachtoffer te bepalen.