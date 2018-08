Twee verdachten opgepakt na winkeldiefstal 28 augustus 2018

De lokale politie heeft zaterdagavond twee mannen gearresteerd die verdacht worden van een winkeldiefstal op de Toleikstraat. Beide mannen zijn aangehouden door de onderzoeksrechter.





Zaterdagavond stal een 24-jarige man uit Oekraïne enkele goederen uit een supermarkt op de Toleikstraat. De man werd opgemerkt door een winkelmedewerker, maar kon te voet ontkomen. Politie CARMA kwam ter plaatse en trof de man aan in de Millenstraat. Hij werd gearresteerd en meegenomen naar het politiecommissariaat. In zijn auto, die nog bij de winkel geparkeerd stond, werden nog meer gestolen spullen aangetroffen. Later op de dag werd in de Toleikstraat nog een tweede man gearresteerd die mogelijk ook betrokken was bij dezelfde winkeldiefstal. Het gaat om een 25-jarige man uit Wit-Rusland. Zondagnamiddag zijn beide mannen voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Hij besloot hen aan te houden. (MMM)