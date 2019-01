Tuincentrum is ook growshop: uitbaters veroordeeld tot twee en drie jaar cel VCT

24 januari 2019

17u38 0 Bree Twee uitbaters van een voormalig tuincentrum in Bree zijn veroordeeld tot drie jaar cel en twee jaar cel met uitstel omdat ze tussen 1 juli 2015 en 27 april 2017 naast de reguliere verkoop van tuin- en plantmateriaal ook allerhande materialen leverden voor de opzet en het onderhoud van wietplantages.

Op hun website profileerden ze zich zelfs als ‘de beste en goedkoopste growshop van België.’ De materialen konden ook buiten de openingsuren geleverd worden in een ‘neutrale verpakking’. “Dat is niet nodig voor de legale verkoop van tomatenplanten”, oordeelde de strafrechter. Uitbater R. (49) uit Maasmechelen werd ook gelinkt aan twee wietplantages in Maasmechelen en Heusden-Zolder. Medezaakvoerder J.P. (44) was daarvoor zeer kwaad op zijn collega.

Op 4 september 2015 stelde een politiepatrouille eerder toevallig vast dat in een winkelstraat in Maaseik een bankje stond met een kweeklamp en ander materiaal in het kader van de verkoop van growshop-materiaal. De bijhorende affiche verwees naar een reclame van het desbetreffende tuincentrum. De onderzoekers kwamen zo terecht bij een webshop waar materialen discreet werden verpakt en op een geheime parking werden afgeleverd. “Er werd van alles verkocht voor de grootschalige teelt van cannabis: droognetten, strijkzakken, knipmachines”, beschreef de aanklager. “Er werden ook online advertenties geplaatst en posts op een wietforum met tips hoe mensen konden vermijden om gepakt te worden bij warmtemetingen voor plantages.” Volgens de aanklager werd er ook 822.955 euro gestort op rekening van de firma die niet aan legale activiteiten kon worden gekoppeld.

Geen vrijspraak

De advocaten van de twee uitbaters hadden de vrijspraak gevraagd. Volgens hen hadden de twee nooit willens nillens hulp willen bieden aan klanten die een wietplantage wilden opbouwen. De strafrechtbank sprak dat tegen. In het vonnis werd onder meer verwezen naar de kweekschema’s die op de toonbank van de winkel werden aangetroffen en naar de businesskaartjes van ‘Medseeds’, de grootste verkoper van cannabiszaden ter wereld, onder de toonbank. Ook de afgeluisterde telefoongesprekken van uitbater R. spraken niet in zijn voordeel.

De vrouw van uitbater R., die voor wat ‘easy money’ haar man had geholpen met de wietplantages, kreeg een celstraf van 18 maanden met uitstel en een boete van 6.000 euro. Ook een 36-jarige Nederlander die hielp bij de webshop kreeg 22 maanden cel. In totaal werd ruim 106.000 euro winst en een Porsche Cayenne verbeurd verklaard.