The Bobmeister draait bijna elk weekend op Chiro-fuif. Nu mag hij plots grootste après-skifeest in Sportpaleis openen Birger Vandael

12 februari 2019

18u21 0 Bree Aanstaande zaterdag krijgt dj Bob Gysen uit Bree, beter bekend als ‘The Bobmeister’, de eer om een gigantische après-skiparty in een nokvol Antwerps Sportpaleis te openen. “Tot nu trad ik enkel op voor maximum 3.000 mensen, dat worden er meteen vijf keer zoveel”, vertelt hij vereerd.

De laatste maanden is de ‘Moose bar’ een enorme hype. Het concept van een typisch Alpense berghut met de leukste après-skimuziek vind je terug in de steden Hasselt, Antwerpen, Mechelen, Leuven, Kortrijk en Gent. Club Versuz speelt hier op in door een Moose bar XXL te organiseren in het Sportpaleis. Dat wordt meteen het grootste themafeest in het land.

Ik geraakte tot op de betere Chirofuiven en nu wordt dat dus plots het grootste après-skifeest van het land Bob, ‘The Bobmeister’, Gysen

“Natuurlijk droom je als dj van het Sportpaleis, maar je beseft ook dat het maar weinigen gegeven is”, zegt Bob. “Ik heb er wel eens over nagedacht, maar ging er altijd van uit dat het niet voor mij was weggelegd. Ik ben een leuke allround-dj die voor ieder wat wils speelt. Intussen ben ik daar acht jaar mee bezig. Het begon als hobby in de jeugdvereniging, maar de draaitafel werd al snel een drukke bezigheid. Ik geraakte tot op de betere Chirofuiven en nu wordt dat dus plots het grootste après-skifeest van het land.”

Goed voor cv

Bob beseft dat zijn carrière als dj wel eens helemaal kan gelanceerd worden door deze verschijning: “Dit staat geweldig op een cv en opent deuren. Maar als het een eenmalig iets is, dan is dat ook oké. Het is nu een opportuniteit die ik met twee handen wil grijpen. Er zijn vandaag veel dj’s. De concurrentie is groot dus je moet je weten te onderscheiden van de rest.”

In het dagelijkse leven is Bob communicatiemedewerker bij dienstverlening De Voorzorg in Hasselt. Daar schrikten ze toch even toen ze hoorden waar hun medewerker in zijn vrije tijd mee bezig is: “Ze wisten wel dat ik plaatjes draai, maar keken op toen ik over het Sportpaleis vertelde. Ik word er wel op aangesproken en dat vind ik fijn. Hopelijk kan ik deze hobby nog lang uitvoeren. Zoals elke dj droom ik stiekem van Tomorrowland, maar ach, dit is ook al heel mooi.”

Lederhosen en dirndls

De après-skifeestjes hebben Vlaanderen de laatste maanden helemaal veroverd. Dat heeft Bob zelf ook mogen ondervinden: “Als je er binnenstapt, waan je jezelf in Oostenrijk. Je denkt plots dat er buiten bergen te zien zullen zijn. Halve liters en schnaps worden opgediend door jongens in lederhosen en meisjes in dirndls. Dat is natuurlijk wel een concept waarbij het plaatje klopt. Veel jongeren kennen de sfeer in de sneeuwgebieden nog niet, maar als zij niet naar de bergen gaan, komen de bergen wel naar ons. Met succes, zo blijkt!”

Naast the Bobmeister, komen ook DJ Ötzi, Willy Sommers, De Romeo’s, Kobe Ilsen, Victor Verhulst en Gebroeders Ko naar het Sportpaleis. Er komt een toog van maar liefst 200 meter en mensen komen verkleed in authentieke Beierse en Oostenrijkse klederdracht, trekken een skipak aan of zetten een helm op. Alle info vind je terug op www.moosebar.com.