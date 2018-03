Straf met uitstel na messteek op camping 15 maart 2018

02u43 0

De strafrechter in Tongeren veroordeelde A.B. (40) uit Bree tot 12 maanden cel en een boete van 600 euro omdat hij een 22-jarige bezoeker op 'zijn camping' een messteek in de buik had toegebracht. De feiten dateren van 4 september 2015 op een camping in Bree. De definitieve afhandeling kon nu pas gebeuren omdat een deskundige slachtoffer W.B. uit Rotselaar moest onderzoeken voor mogelijke blijvende letsels. In zijn rapport stelt de deskundige dat er geen blijvende ongeschiktheid is.





Op die bewuste dag kwam het verschillende keren tot ruzies tussen twee groepen kampeerders die duidelijk in het bier waren gedoken. A.B. raakte daardoor over zijn toeren en vroeg aan de bivakverantwoordelijke van een groep om het domein te verlaten. Dit gebeurde niet en bij aansluitende incidenten viel de messteek. De advocaat van A.B. had het over uitlokking en stelde een verdeling van aansprakelijkheid op burgerlijk gebied voor: 75 procent voor W.B. en 25 procent voor zijn cliënt. Zo ver wilde de rechter evenwel niet gaan.





Hij verleende A.B. wel volledig uitstel van celstraf en geldboete. Aan het slachtoffer is hij 10.951 euro schadevergoeding en 1.320 euro advocatenkosten verschuldigd. Daar komen nog eens 1.795 euro aan strafkosten bij. (JEK)