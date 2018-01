Steeds minder schaatsers 02u46 0

De overdekte schaatsbaan tijdens de eindejaarsperiode en begin januari op het Vrijthof in Bree, lokte deze editie 6.100 schaatsers. Schaatsen kon aan democratische prijzen en de schaatslessen waren uitverkocht. Bezoekers konden meermaals genieten van een themafeestje. In de cijfers van de voorbije jaren valt wel op dat de interesse voor het schaatsen elk jaar afneemt. In de beginperiode, 16 jaar geleden, stonden meer dan 10.000 schaatsers op de piste. Enkele jaren geleden waren er rond de 6800 en 6000 schaatsers. (GBO)