Stad zet zomer in met Olé Congé 28 juni 2018

02u31 0

Bree geeft morgen de aftrap voor de grote zomervakantie met het nieuwe evenement Olé Congé op het Vrijthof. Lokaal talent krijgt extra aandacht. Om 16 uur start de kinderanimatie en zijn er optredens van Make Music. Dit is een Breese moderne pop- en rockschool met een breed aanbod aan opleidingen voor artiesten vanaf 6 jaar. Zij brengen nummers van hun favoriete artiesten in uiteenlopende genres. The Crazy Discoshow zorgt vanaf 18.30 uur voor spektakel en sfeer voor kinderen en tieners. Rond 19.45 uur staat er een optreden van Fons en die van Ons gepland. Dit groepje staat garant voor een totaalpakket van entertainment, humor en goeie muziek. DJ Fons blijft plaatjes draaien tot 23 uur. (GBO)