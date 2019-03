Speuren naar sporen in het GrensPark Kempen-Broek BVDH

11 maart 2019

Op zondag 24 maart wordt in het GrensPark Kempen-Broek de wandeling ‘speuren naar sporen’ georganiseerd. “Samen met een Verkenner ga je op zoek naar sporen van dieren. Veel dieren zijn schuw of worden pas ’s nachts actief. Je krijgt ze dus niet makkelijk te zien. Daarom gaan we op zoek naar de sporen die ze achterlaten in het gebied. De Verkenner laat je zien hoe je diersporen kan ontdekken en hoe dieren leven. Wie weet, vind je wel sporen van een bever of een ree?”, klinkt het bij de organisatie. De wandeling vertrekt om 14 uur op de parking aan het Mariahof in Bree en duurt tot 16 uur. Per gezin kost deelname vijf euro, per persoon is het twee euro. Inschrijven is niet nodig.