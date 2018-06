Schepen Hertogs naar de kiezer met VCD 14 juni 2018

De Vrije Christen Democraten (VCD) trekken met een eigen lijst naar de kiezer in Bree. Schepen Rik Hertogs van VCD maakt momenteel deel uit van de meerderheid, maar stelt vast dat N-VA, BROS en CD&V hem liever kwijt dan rijk zijn. "Als schepen van Leefmilieu en Landbouw heb ik de voorbije jaren toch mijn stempel kunnen drukken en tal van projecten gerealiseerd", vertelt Rik. "Mijn collega's in de meerderheid hebben het mij niet zeker niet gemakkelijk gemaakt, ze hebben getracht om mij onderuit te halen. Maar we zetten door en blijven vechten voor een eerlijke en open democratie. Met 'gezond verstand' besturen, daar staat onze partij voor en is ook onze slogan." Wie de VCD-lijst zal trekken, staat nog niet vast. VCD zoekt nog kandidaten. Info: info@vcdbree.be. (GBO)