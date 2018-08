Schepen dient klacht in tegen eigen meerderheid 21 augustus 2018

02u44 0 Bree In Bree slaat de verkiezingskoorts al helemaal toe. Schepen van Leefmilieu en Landbouw Rik Hertogs (nu nog BROS, straks VCD) heeft een klacht ingediend tegen de eigen meerderheid. Hij stelt dat de budgetwijziging door AGB gemanipuleerd werd. Schepen van Financiën Michel Theunissen (CD&V) verwijt Hertogs dat hij niet begrijpt hoe de begroting van het AGB moet worden opgemaakt.

Volgens Hertogs werd de jaarrekening 2017 gekoppeld aan het budget van 2017 en presenteerde het AGB zo een positief saldo van 230.540 euro tijdens de raad van bestuur. "De budgetwijziging had moeten gekoppeld worden aan de toen al bekende cijfers van de jaarrekening 2017. Dan was het resultaat wel negatief, namelijk -1.073.218 euro. We ontvingen na dit voorval een brief van toezicht die aangaf dat de raad van bestuur de juiste cijfers moet kunnen aflezen. Die brief had naar het college moeten worden gebracht, maar dat gebeurde niet. Na de raad van bestuur is er ook nog eens aan de cijfers geprutst vooraleer deze door te sturen naar de toezichthoudende overheid. Ik diende bij hen een klacht in. Dit zal nog verder worden onderzocht."





"De verkiezingskoorts slaat hier toe", zucht Theunissen. "Wij manipuleren geen cijfers. "Wel is het allemaal ingewikkelder geworden daar de schepen in kwestie tegen het budget heeft gestemd. Ik begrijp niet hoe je de jaarrekening van 2017 zou kunnen koppelen aan een budgetwijziging van 2017. De rekening kan je pas opmaken nadat alles is afgerekend: men kan geen jaarrekening opmaken voordat men een budgetwijziging doet." Theunissen spreekt van stemmingmakerij. "Bij gebrek aan oppositie gaat men zelf wat fantaseren. De bewering dat er geprutst zou zijn aan de cijfers is ronduit een belediging. Een vorige klacht van hem werd helemaal van tafel geveegd door het toezicht."





Hertogs komt bij de verkiezingen op bij de nieuwe partij VCD, nadat hij zich niet langer welkom voelde bij de meerderheid. (GBO/BVDH)