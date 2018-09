Rolstoelgebruiker: "Nu duw ík eens, namelijk lijst Verjonging" 01 september 2018

Bedrijfsleider en rolstoelgebruiker Ronny Savelkoul (52) zal in Bree de lijst Verjonging duwen bij de komende verkiezingen.





Hij volgt als lijstduwer Jaak Gabriëls op, die uit de politiek stapte na berichten over een dreigend corruptieproces. "In 2012 was ik als rolstoelgebruiker al vereerd dat ik mij kandidaat mocht stellen voor de lijst Verjonging. Ik wilde destijds tonen dat een beperking geen rem hoeft te zijn om iets te kunnen betekenen in onze maatschappij", zegt Ronny Savelkoul, die ondertussen ervaring heeft als gemeenteraadslid in de oppositie. Hij bekijkt het lijstduwerschap ook met de nodige humor. "Hoe dikwijls heeft men mij al letterlijk een zetje in mijn roelstoel moeten geven", lacht hij. "Het is daarom een voorrecht dat ik nu zélf ook eens mag duwen."





Verjonging-voorzitster Sylvia Surkyn verwoordt het zo: "Met Marie-Jeanne Raedschelders-Savelkoul (60) als lijsttrekker en Ronny Savelkoul als lijstduwer hebben we twee mensen met veel ervaring die de groep naar de verkiezingen zullen leiden. Beiden komen uit monteurs-families en hebben het bruggen bouwen in het bloed." (GBO)