Renovatie van Bree centrum niet voor najaar 2020 BVDH

31 januari 2019

18u17 0 Bree De grootschalige herinrichtingswerken in Bree zullen niet starten voor het najaar van 2020. Dat heeft alles te maken met de termijn van vergunningsprocedure en de budgettaire uitdagingen.

De centrumstraten binnen de kleine ring krijgen een volledig nieuw rioleringsstelsel en modern wegdek. Bree betaalt zelf ruim 2,6 miljoen euro voor deze werken. Bij de opmaak van de financiële meerjarenplanning 2019-2024 van de stad Bree heeft het college van burgemeester en schepenen het uitgangspunt aangehouden om in geen geval de belastingen te verhogen. Daarnaast werd de stad geconfronteerd met de onverwachte extra pensioenkost van het voormalig statutair ziekenhuispersoneel van Maaseik en Bree. Daarom werd de timing herzien.

De enige haalbare periode in het jaar om zulke omvangrijke werken in een handelscentrum op te starten is het najaar. Het vroegst mogelijke nieuwe streefdoel voor de opstart is bijgevolg het vroege najaar 2020. Het formele openbaar onderzoek voor de centrumwerken - dat deel uitmaakt van de omgevingsvergunningprocedure- wordt momenteel alvast opgestart. “Wij informeren handelaars, bewoners en andere geïnteresseerden graag uitgebreid op het info-moment dat hierover binnenkort wordt ingericht”, klinkt het verder nog bij de stad.