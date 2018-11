Reine Vanderhoydonk (10) doet mee in Ketnet Musical ‘TROEP!’ Birger Vandael

05 november 2018

09u36 4 Bree In de Startshow van Ketnet Musical werd zondag bekendgemaakt welke 24 kinderen de eer hebben om deel te nemen aan de nieuwe musical ‘TROEP!’. Onder hen ook Reine Vanderhoydonk (10) uit Bree.

De musical is de opvolger van ‘Kadanza’, ‘Kadanza Together’, ‘Unidamu’ en ‘Team U.P’ en gaat op 9 maart 2019 in première. Het verhaal gaat over een pleintje tussen appartementsgebouwen. Vroeger konden jongeren hier vrolijk skaten, voetballen of gewoon chillen. Nu is het een stort geworden en de stadsarbeider heeft zelfs zijn opruimacties gestaakt. De kinderen zijn dit beu en willen van het stort terug een plein maken waar iedereen een plek heeft. De musical wordt een mix van liedjes uit het Studio 100- en Ketnet-repertoire, aangevuld met een aantal nieuwe nummers.

1.200 kandidaten

Na een voorafgaande selectie werden uiteindelijk 24 kinderen weerhouden uit meer dan 1.200 kandidaten. De gelukkigen kwamen dat dit weekend te weten en de Ketnetters zullen vanaf vandaag tot donderdag 22 november de jongeren aan het werk zien tijdens het Bootcamp waar ze zang-, acteer- en dansrepetities volgen. Tussen 26 en 29 november volgt er een blik achter de schermen en op zondag 2 december krijgen de 24 tijdens een spetterende finaleshow te weten welke rol ze precies krijgen. De voorstellingen in het voorjaar vinden plaats in De Panne, Hasselt (Ethias Theater op 4 mei), Gent, Oostende en Antwerpen.

Reine is op jonge leeftijd al actief bezig met zang en dans. Zo is ze aangesloten bij Make Music in Bree en bij de Koninklijke Katholieke Breëer Turnkring (KKBT). Daarnaast doet ze aan tumbling, KSA en demo (een combinatie van RG, acro en tumbling). Niet toevallig zijn de favoriete schoolvakken van Reine dan ook Muzikale Opleiding en Lichamelijke Opvoeding. Haar grootste talent noemt ze haar lenigheid en haar droomberoep is actrice. Reine is fan van Ed Sheeran en ontspant zich met de boeken van Geronimo Stilton. Ook met haar favoriete film ‘Wonder’ en haar favoriete serie ‘De Kliniek’ kan ze zich ontspannen. Haar minst favoriete klusje is de tafel opruimen. Verder wordt ze nog gelukkig van ‘steppegras met ribbekes’ en haar hondje Nora. De komende weken is ze dus bijna dagelijks te bewonderen op Ketnet.