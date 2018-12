Professionele dief “kan er niets aan doen” VCT

21 december 2018

15u44 0 Bree Een 42-jarige Nederlander van Marokkaanse origine werd veroordeeld tot tien maanden cel omdat hij op bestelling ging stelen in Limburgse winkels.

De man gaf toe dat mensen hem vroegen om goederen voor hen ‘te regelen’. Zo stal hij in de Blokker in Hamont-Achel een koffiezetapparaat en ging hij in de Carrefour in Lanaken aan de haal met verzorgingsproducten en geurverfrissers. Op 31 januari 2018 werd hij in de Carrefour in Bree op heterdaad betrapt toen hij 142 cosmeticaproducten wilde stelen.

De aanklager noemde de veertiger — die al twintig keer veroordeeld werd — een professionele dief. Maar zelf zag de man dat anders. “Als je een buitenlandse achternaam hebt, sta je al 2-0 achter. Ik kan daar niets aan doen, ik ben zo geboren. Ik heb veel gesolliciteerd, maar wordt nooit teruggebeld.”

Een 34-jarige kompaan van de man kreeg een celstraf van zes maanden.