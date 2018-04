Plantage ontdekt in centrum 05 april 2018

Speurders hebben gistermiddag in een woning in de Hoogstraat in het centrum van Bree een wietplantage ontdekt. In de kelder trof men een cannabisplantage met 650 planten aan.





De politie stelde ook diefstal van elektriciteit vast. Er was niemand in de woning aanwezig. Het gerechtelijk labo voerde een sporenonderzoek uit en de civiele bescherming zorgde voor de ontmanteling en opruiming. Politie CARMA voert verder onderzoek. (MMM)