Neerpelt schenkt 1.000 euro aan vzw 't Kietelt 02u39 0 Repro Birger Vandael

Er werden dit jaar geen papieren kerstkaartjes uitgestuurd door de gemeente Neerpelt. Wel werd het budget dat hiervoor zou worden gebruikt, geschonken aan vzw 't Kietelt. Het gaat om een bedrag van 1.000 euro.





De schenking gebeurde in het kader van de Warmste Week. Vzw 't Kietelt is gevestigd in Opitter en zet zich in voor kinderen in armoede. Dankzij hen krijgen ze op hun verjaardag toch een coole verjaardagsdoos. Bezieler Mark Breemans nam de cheque van het schepencollege dankbaar in handen.





(BVDH)