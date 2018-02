Mannen stelen in speelgoedwinkel 28 februari 2018

Bij speelgoedwinkel DreamLand in Bree zijn maandagnamiddag een 40-jarige man uit Bree en een 33-jarige man uit Zonhoven gearresteerd na winkeldiefstal. Beide mannen werden betrapt met gestolen goederen. De Zonhovenaar had bovendien een kleine hoeveelheid speed op zak en ook in zijn auto werden drugs en toebehoren gevonden. Bij de Breeënaar thuis werd eveneens drugs aangetroffen. De twee werden verhoord en brachten een nacht in de cel door. Ze kregen gisteren enkele voorwaarden opgelegd en moeten op korte termijn voor de rechter verschijnen. De man uit Zonhoven komt in aanmerking voor meerdere winkeldiefstallen in verschillende gemeentes. (MMM)